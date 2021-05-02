تدمير 12 طقماً قتالياً وعشرات القتلى والأسرى حصيلة خسائر جديدة للحوثيين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

دمرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية ‏‎بإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي في اليمن 12 طقماً عسكرياً قتالياً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً وقتل وأسر العشرات من عناصرها، غربي محافظة مأرب، على المحور الشرقي للعاصمة اليمنية صنعاء.



وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، خاضت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في ساعات متأخرة من مساء السبت، امتدت إلى فجر اليوم السبت، مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من مواقع جبهات الكسارة والمشجح، بمديرية صرواح.

وشاركت وحدة المدفعية ومقاتلات التحالف العربي بعدة ضربات مركزة استهدفت أهدافاً ثابتة ومتحركة للمليشيا الإرهابية في أسفل جبل هيلان في جبهة الكسارة.

وبحسب المصادر، أسفرت الضربات البرية والجوية عن إحراق 12 طقما عسكريا قتاليا للحوثيين، منها 6 اطقم استهدفتها المقاتلات اثناء دفع المليشيا بها نحو الصفوف الاولى لعناصرها في ذات الجبهة لتعزيز صفوفها التي توالت خسائرها الفادحة وسط انهيارات متسارعة.

مصادر مطابقة ذكرت أن نيران القوات الحكومية والمقاومة حصدت العديد من عناصر المليشيا في حين سلم عشرات آخرون أنفسهم، بالإضافة إلى طقمين عسكريين بكامل أفرادهما.

وأفادت المصادر أن المليشيا تفاجأت بهجوم مباغت اربك صفوفها وضاعف من خسائرها، بينما فشلت قياداتها في إيصال الدعم إليها جراء استهدافها بعدة ضربات مركزة للمقاتلات.

وكانت قد تمكنت القوات الحكومية والمقاومة في وقت سابق أمس الجمعة، من دحر مليشيا الحوثي، من عدّة مواقع في جبهة الكسارة، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

كما دمروا عيارات ومدفعية معادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية.

وتتجدد المعارك بين الحين والآخر في مختلف جبهات البلاد، تزامناً مع استمرار المليشيا بتصعيدها العسكري وتحشيداتها البشرية في مختلف المحافظات والدفع بها نحو جبهات القتال بمأرب والحديدة والضالع