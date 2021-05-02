مسلحون حوثيون ينفذون حملة دهم واعتقالات لمجلس عزاء في الحدأ بذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 ـ ذمار

داهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مجلس عزاء في إحدى قرى مديرية الحدا الواقعة بمحافظة ذمار، وقامت باعتقال أربعة مواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



وذكرت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين على متن أطقم، داهموا مساء السبت، بقوة السلاح مجلس عزاء أقيم لأسرة الشهيد البطل العقيد عبدالحميد الحدم في قرية "بيت الحدم" مديرية الحدا بمحافظة ذمار.

وأضافت المصادر، إن توترا دار بين مسلحين من الأهالي أثناء المداهمة مع مسلحي الميليشيا إلا أن أربعة من ذوي الشهيد من ضمنهم "حسن الحدم" استجابوا لمطالب المليشيا وسلموا أنفسهم واقتادتهم المليشيا إلى جهة غير معروفة.

وأوضحت المصادر أن سبب اقتحام العزاء يرجع لكونه أقيم لأحد شهداء قوات المقاومة الوطنية من أبناء القرية، والذي استشهد في معارك ضد مليشيا الحوثي في جبهات القتال بالدريهمي بجبهة الحديدة خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن أبناء القرية أقاموا هذه المراسيم لمواساة أسرته، وهو الأمر الذي رفضته المليشيا وأقدمت على اقتحام العزاء واعتقال عدد من أقارب الشهيد.

وأثارت الحادثة حالة سخط واستياء واسع بين الأهالي في قرية "بيت الحدم" ومديرية الحدا جراء منع الميليشيات إقامة الأهالي لمجلس عزاء لأحد أبنائهم ورفضها السماح لنقل جثمان الشهيد ودفنه في مسقط رأسه.