شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تفجر منزلين في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد 2 مايو/أيار 2021م، على تفجير منزلين، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع (جنوب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن "مليشيا الحوثي فجّرت منزلين في منطقة الفاخر يعود أحدهما للشيخ ناجي سنان، بالتزامن مع تفجيرها لمدرسة حبيل العبدي، شمال المنطقة ذاتها.

جاء ذلك قبيل تحرير قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، فجر السبت، في عملية عسكرية واسعة مواقع استراتيجية، أبرزها: "قرية الفاخر وسوقها، وشعب الماء، وحبيب العبدي، ومثلث بيت الشرجي، وغيرها من المواقع".

ووفقا للمصادر، فإن المواجهات، أسفرت عن مصرع 35 من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها