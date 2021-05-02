شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تستعيد مواقع مهمة في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، الأحد، من استعادة مواقع جديدة مهمة في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب، وقطع خطوط إمداد مليشيا الحوثي إلى جبهات القتال غربي المحافظة.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات الحكومية والمقاومة وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي نفذت عملية هجومية واسعة على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة الكسارة.

وتمكنت من استعادة مواقع مهمة في الجبهة، تكمن اهميتها في الاشراف على خطوط إمداد المليشيا الحوثية بين جبهتي الكسارة والمشجح الواقعة غرب المحافظة، وفقا للمصدر.

وتكبدت المليشيا عشرات القتلى والجرحى، وأسر اخرين، علاوة على خسائر في العتاد بينها اطقم عسكرية قتالية، واسقاط طائرة مسيرة، كانت تقوم بمهمة استطلاعية