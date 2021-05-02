القوات المشتركة تكسر هجوما للمليشيا في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

كسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، الأحد 2 مايو /أيار 2021، محاولة هجومية وتسللا للمليشيات في الضالع.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن انه تم كسر محاولة هجومية وتسلل للمليشيات الحوثية في قطاع صبيرة-الجب وسط تراجع وفرار غير منظم لعناصر المليشيات المهاجمة وخسائر جديدة تكبدتها.

يشار إلى أن هذا الهجوم ظلت المليشيات الحوثية ترتب وتعد وتحشد له منذ أسابيع وتعقد الإجتماعات المتتالية مع مشائخ المناطق التي لازالت تقع تحت سيطرتها جنوبي محافظة إب والعود والحشاء لمدهم بالمال والعناصر، وكان هدفهم شن هجوم واسع ليتمكنوا من خلاله السيطرة على معسكر الجب الإستراتيجي، إلا أن خططهم وأهدافهم تحطمت على أسواره الشمالية وعادت خائبة تجر أذيال الخزي وسط خسائر تكبدتها وقتلى وجرحى من المغرر بهم والذين تم تحشيدهم لاقتحام المعسكر