شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة عربية مشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. شاهد كيف انطلق نحوها وطرحها على الارض .. وعندما بدأ باغتصابها حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجدت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني نفسها في موقف خطير بعدما انقضّ عليها أسد وأسقطها أرضاً، لتبدأ بالصراخ بشدة طالبة الاستغاثة. الحادثة عبارة عن مقلب خطير قام به محمد الصيرفي، مقدم برامج المقالب ونشره عبر حسابه على انستغرام. من جهتها، أعادت دومينيك نشر مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لتؤكد مشاركتها في تصوير برنامج "أبو المقالب" الذي سيعرض قريباً. شاهدوا الفيديو: