بن عجيان يتفقد سير العمل الجاري لإصلاح الأضرار في خطوط الضغط العالي برخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 - رخية

تفقد مدير عام مديرية رخية رئيس المجلس المحلي أحمد عمر بن عجيان، السبت، سير العمل الجاري لإصلاح الأضرار في أعمدة خطوط الضغط العالي في اسفل وادي رخية والتي تضرر منها قرابة 20 عمود بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق.



وخلال جولته التفقديه لسير العمل قدم المدير العام للمديرية شكره وتقديره لعمال الكهرباء بالمديرية وفريق الكهرباء فرع مديرية القطن على جهودهم المبذوله في هذه الظروف الصعبه وتحت حرارة الشمس في مواجهة مشاكل واضرار التغيرات الجوية التي اثرت كثيراً على التيار الكهربائي في ظل ظروف وامكانيات بسيطة وشحيحة.

وعبر عن امتنانه وعرفانه لكافة عمال وكوادر الكهرباء بالمديرية وبالقطن على تحملهم المصاعب في هذا الشهر الفضيل امام هذا المشكلة الذي عانت منها كهرباء المديرية.

مشيداً بجهودهم في معالجة الأضرار والمشاكل والتي كانت سببها الأمطار والتغيرات الجوية التي شهدتها المديرية ،مؤكداً وقوف السلطة المحلية بالمديرية لجانب فرع الكهرباء لإصلاح الأضرار ومعالجة المشاكل وعودة الخدمة للمديرية.

ويبذل عمال الكهرباء بالمديرية وفريق فرع كهرباء القطن جهوداً كبيره ومستمره لإصلاح الأضرار في خطوط الضغط العالي في مناطق اسفل وادي رخية وعودة التيار لكافة مناطق المديرية.