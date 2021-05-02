انقطاع الكهرباء على عدد من مناطق وادي حضرموت.. والمؤسسة توضح السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

انقطع التيار الكهربائي، على عدد من مناطق تريم وسيئون بوادي وصحراء حضرموت.



واوضحت المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت السبب الذي ادا الى انقطاع التيار عن تلك المناطق وحسب توضيح المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان توضيحي لها، إن الإنقطاع كان بسبب وجود عطب بالفيدر المغذي لمحطتي الغرف وتريم؛ تسبب بحدوث ترب جزئي بالمنظومة الكهربائية حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء السبت وبعد إكتشاف الخلل تم عزله لمعالجته بأقرب وقت ممكن ولإعادة التيار للمناطق المتغذية من محطتي الغرف وتريم، وتمت إعادة باقي الخطوط التي فصلت للسبب المذكور وعليه وجب التوضيح والإعتذار عن اية مضايقات ناتجه عن هذا الامر الخارج عن الإرادة.