شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي دوعن يواصل توزيع مبادرة إفطار صائم في مركز (ب) بمنطقة قيدون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 - دوعن

تواصل لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية دوعن توزيع مبادرة إفطار صائم على المراكز المحلية بالمديرية ، برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .



حيث استهدفت لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية هذا اليوم السبت بتوزيع إفطار صائم للمستحقين والمحتاجين في مركز (ب) بمنطقة قيدون ضمن برنامجها الزمني للتوزيع على جميع مراكز المديرية خلال أيام الشهر الكريم .

هذا وقد تمت عملية التوزيع اليوم بإشراف الشيخ عبدالله العمودي رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية دوعن ، وبحضور عضو لجنة الاغاثة علي باعبدالقادر ، ومدراء الادارات الجماهيرية والشباب والطلاب عبدالله اللبيضي ومحمد باعلي ، ورئيس اللجنة المحلية لمركز قيدون ياسر بازهير.