وزير الداخلية يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية في وادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

عقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، السبت، اجتماعا للجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت في سيئون.



وناقش الاجتماع الذي ضم قادة الوحدات الأمنية والعسكرية الوضع الأمني في مديريات الوادي والصحراء وأبرز الاحتياجات التي تساهم في رفع الاداء الأمني والعسكري لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وكذا الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والمهام لضبط اي اعمال تخريبية.

وأشاد وزير الداخلية بالحملات الأمنية التي نفذت ضد مروجي ومتعاطي المخدرات وضبط العديد من الارهابيين والمتهمين في القضايا الجنائية وتحسين الوضع الأمني من خلال انتشار الدوريات وتواجد الجانب الامني والعسكري في كافة المديريات لدحر العناصر المسلحة والارهاب.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وقال “أن حضرموت عامة والوادي والصحراء بشكل خاص مثلت صورة نموذجية من صور الوطنية في حفاظها على مؤسسات الدولة في السلطة المحلية والمؤسستين الأمنية والعسكرية والتكاتف الذي تميز به أبناء الوادي والصحراء”.. مشيرا الى أن المرحلة الراهنة تحتاج الى تكاتف لمواجهة تمدد مليشيات الحوثي الانقلابية والحفاظ على حضرموت وبقية المحافظات لرفض الذل والمهانة التي يمارسها في المناطق التي تحت سيطرتهم بعد انكشاف اقنعتهم التي يسعون خلفها.

وشدد الوزير حيدان على زيادة التنسيق بين الأمن والجيش ورفع أداء غرفة العمليات المشتركة في سرعة التجاوب مع البلاغات والتعاميم الصادرة وتفعيل جانب التوجيه المعنوي لكل الوحدات الامنية والعسكرية لرفع الوعي لمنتسبيها والمواطنين وتنفيذ الخطة الأمنية للوادي والصحراء كاملة في كل القطاعات.