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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي جلود النمي بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى جلود علي السيد النمي في وفاة والده العقيد علي السيد النمي.
وأشار الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنيه والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع الأمنية التي شغلها .. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.