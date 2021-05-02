إيرادات ضخمة لمليشيا الحوثي من شركة يمن موبايل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة يمن موبايل في صنعاء عن أرباح هائلة في إيراداتها العام الماضي، بعد فرض جبايات باهظة على تعبئة الرصيد من مناطق سيطرة الحكومة.



وقالت الشركة في حفل لها أن صافي أرباحها تجاوزت 27 مليار ريال (45 مليون دولار أمريكي بسعر صنعاء).

وأضافت الشركة في بيان لها أن إجمالي الإيرادات تجاوزت 163 مليار ريال بزيادة تزيد عن 18% عن العام السابق 2019.

ولم تحدد الشركة قيمة الزكاة والضريبة التي حصلت عليها لكنها قالت إن عدد المشتركين الجدد بلغ ثلاثة ملايين مشترك، ليصبح إجمالي المشتركين 9 ملايين مشترك.

وفرضت مليشيا الحوثي رسوما باهظة على كل عملية تعبئة رصيد، بينما ضاعف تقسيم العملة من إيرادات الشركة مليارات الريالات.

وتمكنت المليشيا من إحكام سيطرتها على قطاع الاتصالات، وسيطرت على شركة سبأفون الخاصة، التي تتجاوزت قيمتها عند التأسيس (35 مليون دولار) قبل 18 سنة. وتفرض شروطا صعبة وتراخيص باهظة الثمن على بقية الشركات، التي رفضت أوامر الحكومة بالانتقال إلى عدن.

وفشلت عدن نت في التوسع والانتشار وظلت محصورة على مدينة عدن، بينما لا توجد لديها مقرات معروفة لبيع خدماتها وتعمل من مقرات يمن موبايل.