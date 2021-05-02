إب..مليشيات الحوثي تُجبر أئمة المساجد على تركيب شاشات تلفزيونية لمشاهدة خطابات زعيمها

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت مليشيا الحوثي الإنقلابية، في محافظة إب، وسط اليمن، أئمة المساجد على تركيب شاشات تلفزيونية في عدد من مساجد المحافظة، لإجبار المواطنين على مشاهدة خطابات زعيمها.



وقال سكان محليون لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي أجبرت أئمة المساجد في مدينة إب على تركيب شاشات تلفزيونية عملاقة، بهدف بث كلمات لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بشكل ليلي خلال شهر رمضان المبارك.



المصادر أوضحت أن مليشيا الحوثي أجبرت القائمين على المساجد بعدم إغلاقها حتى يتم مشاهدة خطابات "عبدالملك الحوثي" التي تبث بشكل ليلي عقب صلاة التروايح، كما ألزمتهم بفتح مكبرات الصوت أثناء تلك الخطابات.



وأوضحت أن المليشيا تدفع بمسلحيها إلى تلك المساجد لإجبار المصلين على البقاء في المسجد، ولمضغ القات وسماع خطب الحوثي.



يأتي ذلك ضمن تزايد اعتداءات المليشيات الحوثية على المساجد وتطييفها لصالح مشروعها التدميري الذي يستهدف هوية الشعب اليمني وثقافته.

