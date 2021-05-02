شكرا لبحثكم عن خبر قيادات عسكري من الانتقالي والعمالقة تعود من الإمارات الى عدن والمخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عادت عدد من قيادات المجلس الانتقالي العسكرية الى عدن قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

والى جانب ذلك عادت عدد من قيادات الوية العمالقة الى المخا.

ونقلت وسائل اعلام تابعة للانتقالي والعمالقة عودة القيادات هذه من الإمارات الى عدن والمخا.

وقال موقع الوية العمالقة ان قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي وبرفقته عددا من القيادات عادوا إلى جبهة الساحل الغربي بعد زيارة قصيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب الموقع فقد وصل فجر اليوم القائد أبو زرعة المحرمي وبرفقته اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع السابق، وعدد من القيادات علي سالم الحسني، ورائد الحبهي، وابو هارون وإيوب عبد الكريم، ونبيل المشوشي وغيرهم.