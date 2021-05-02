بحيبح يشارك بأمسية رمضانية حول أوضاع الصحة في ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، أمسية رمضانية في مدينة المكلا، بمشاركة وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، كُرست للإطلاع على أوضاع القطاع الصحي.



وتأتي الأمسية ضمن اهتمام وزارة الصحة بتحسين الخدمات الصحية في المرافق الصحية والمستشفيات بالمحافظات المحررة، واللقاء مع القيادات والكوادر الصحية للاستماع إلى المشكلات والمعوقات التي تواجههم أثناء عملهم والوقوف إلى جانبهم وتوفير بعض المتطلبات للمرافق الصحية، وكذا الإطلاع على النتائج والإحصائيات حول حالات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) التي سجلتها حضرموت الساحل خلال الفترة الماضية.

وأشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور بحيبح، بالدور الفعال والجوهري للقيادات الصحية والعاملين كافة بقطاع الصحة لخدمة المجتمع وتقديمهم الخدمات الصحية للمرضى في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية بالمديريات.

وقال: إن حضرموت تعد نموذجا ناجحا بين المحافظات الأخرى، وذلك بفضل أهلها المخلصين .. شاكرا قيادة مكتب الصحة والسكان بحضرموت الساحل على جهودهم المبذولة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين ودور السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ البحسني من خلال تذليل الصعاب أمام القطاع الصحي لما من شأنه خدمة المجتمع.

وتخلل الأمسية التي حضرها مدير عام مكتب الصحة والسكان في ساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، نقاشات ومداخلات مستفيضة.