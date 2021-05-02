نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت تنظم أمسية رمضانية للمهندسين بمديرية شبام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 - شبام

نظمت نقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية شبام أمسية رمضانية للمهندسين بالمديرية بعنوان ( دور نقابة المهندسين والسلطة المحلية اتجاه المكاتب الهندسية والمهندسين بمديرية شبام ).



وفي بداية الأمسية رحب المهندس عمر مبروك مخير رئيس نقابة المهندسين بالحاضرين من المهندسين مشيرا إلى أن هذه الأمسية تأتي ضمن الأنشطة التي تقيمها النقابة لتنشيط وتفعيل العمل الهندسي والنقابي بمديريات حضرموت وكذلك توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع السلطات المحلية بالمديريات لما من شأنه خدمة المهندسين بالمحافظة .

كما استعرضت الأمسية عدد من المحاور الرئيسية حول ‘‘ دور السلطة المحلية بالمديرية اتجاه المكاتب الهندسية والمهندسين ‘ مهام النقابة اتجاه المهندسين الاعضاء ‘ خطة نقابة المهندسين للمرحلة القادمة والأهداف التي تسعى لتحقيقها للمهندسين ‘ حقوق وواجبات المهندسين الأعضاء ‘ أنواع العضويات وشروطها بنقابة المهندسين بحضرموت وغيرها من المعلومات التي التي تهم المهندسين في حضرموت.

كما اشار المدير العام لمديرية شبام على هذه اللفته معبراً عن سعادته بالحضور للمهندسين وتعاون مهندسين المديرية ووقوفهم الى جانب السلطة المحلية بالمديرية ونقابة المهندسين وذلك لاجل تطوير العمل الهندسي والنقابي وابدى استعداد السلطة بالمديرية وقوفهم مع النقابة والمهندسين..

وتخللت الأمسية عدد من النقاشات والمداخلات المستفيضة التي طرحت من قبل المهندسين الحاضرين وتم الرد على جميعها.