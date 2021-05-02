البحسني يكرّم عددا من القادة والضباط والصف والجنود المتميزين بالمنطقة العسكرية الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقامت شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية، مساء السبت، الحفل التكريمي للضباط والصف والجنود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الارهابي الـ24 من ابريل.



ووقف الحاضرون خلال الحفل وقفة حداد على أرواح شهداء التحرير الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن تنعم حضرموت بالأمن والاستقرار، وتعبيراً عن وفائهم لشهداء معركة تحرير ساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية.

وخلال الحفل التكريمي القى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني كلمة حيّا في مستهلها القادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير ساحل حضرموت التي تزامنت مع الشهر الكريم هذا العام، وقال المحافظ: "لقد تم الاحتفال والتكريم الرسمي بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والوزراء المرافقون له والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية ومشائخ وعلماء حضرموت، وجرى خلاله تكريم مجموعة قليلة من قادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي".

وأضاف المحافظ القائد البحسني:"اليوم نكرم كوكبة أكبر من القادة والضباط والصف والجنود، وأن التكريم هذا العام استهدف أكثر من 360 من القادة والضباط والصف والجنود، الأمر الذي يدل على عناية واهتمام القيادة العسكرية بمحافظة حضرموت بمنتسبيها"، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهد الذي قام به القائد والضابط والجندي وتحفيزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء، حاثاً بقية القادة والضباط والصف والجنود أن يحذوا حذو زملائهم وأن يكون التكريم في الاحتفال بذكرى التحرير القادم من نصيبهم.

وأكد القائد البحسني أن حضرموت تميزت بالبناء العسكري المنظم منذ تحريرها من فلول الشر والإرهاب وتسلّم أبنائها زمام الأمور العسكرية والأمنية، موضحاً بأن الميدان العسكري والأمني بالمحافظة شهد تنفيذ مهام عسكرية وأمنية صعبة تكللت بالنجاح، وآخرها تأمين المحافظة خلال زيارة الوفد الحكومي بمستوى عالٍ والتي حظيت بإشادات كبيرة وواسعة، مشدداً على أن تكرّس الجهود في سبيل إنجاح زيارة دولة رئيس الوزراء والوزراء المرافقون له.

وتمنى محافظ حضرموت للمكرمين التوفيق والنجاح والسداد وان يستمروا بنفس الوتيرة في التميز والانضباط في كافة المهام العسكرية، متمنياً لزملائهم في السلك العسكري أن يكون العام القادم من نصيبهم في التكريم، مؤكداً أن القيادة العسكرية بحضرموت تعتني بضباطها وجنودها وتوليهم جل الاهتمام والرعاية في سبيل تحسين معيشتهم ووضعهم السكني وملبسهم وسلاحهم وحقوقهم.

وكرّم المحافظ القائد البحسني القادة والضباط والصف والجنود وفاءً وعرفاناً منه بما قدموه من أدوار في الحرب ضد الإرهاب وانتصاراً لحضرموت ودحر تنظيم القاعدة، وإسهاماتهم في عملية البناء المؤسسي لقوات المنطقة العسكرية الثانية.

حضر الحفل التكريمي رئيس شعبة العمليات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية عميد ركن فيصل أحمد بادبيس، ورئيس شعبة التوجيه المعنوي عميد ركن صالح عمر المعاري، ورؤساء الشعب وقادة الوحدات والألوية بالمنطقة العسكرية الثانية.