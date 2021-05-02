البحسني يوجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأركان المنطقة العسكرية الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارة إلى أركان المنطقة العسكرية الثانية عميد ركن عويضان سالم عويضان، جراء تأثره بوعكة صحية ألمّت به.



وأطمئن المحافظ البحسني خلال الزيارة على صحة أركان المنطقة العسكرية الثانية، سائلاً الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود سالماً غانماً إلى ميادين الشرف والعزة والكرامة في قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وأشاد بأدوار أركان المنطقة العسكرية الثانية ودوره وإسهاماته منذ تأسيس قوات النخبة الحضرمية، وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة.

ووجه محافظ حضرموت بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأركان المنطقة العسكرية الثانية، ونقله إلى الخارج لتلقي العلاج إذا تطلب الأمر، اهتماماً من قيادة السلطة والمنطقة العسكرية الثانية بقياداتها العسكرية الذين قدموا التضحيات في سبيل استتباب الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة.

من جانبه عبّر عميد ركن عويضان سالم عويضان عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الوفائية من قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني، الذي يولي القيادات العسكرية اهتماماً كبيراً، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تعبّر عن مبادلة الوفاء بالوفاء للقيادات العسكرية.

رافق محافظ حضرموت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن محمد عمر اليميني