4135 إصابة بفيروس كورونا و10 ألاف شخص تلقوا اللقاح في المناطق المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة العامة والسكان ان اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة بلغت 4135 حالة منذ بداية يناير 2021م فيما بلغ عدد الوفيات 567 حالة.



وأوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ان 10 ألاف و482 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح منذ بداية حملة التحصين حتى اليوم في ٤٥ مديرية منهم ١٨٧١ من ذوي الأمراض المزمنة و٣٥٧٦ من كبار السن و٥٠٣٧ من الكوادر الصحية.

وأكد عدم ظهور أي اعراض جانبيه على الحاصلين على اللقاح وأن الحملة ستستمر حتى الخامس من مايو الجاري وستستأنف عقب اجازة عيد الفطر.

وأشاد بجهود الكوادر الصحية وشركاء الوزارة في منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاح العالمي وحلف كوفاكس والبنك الدولي ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية الذين دعموا اليمن في مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاح اللازم.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح والالتزام ببرتوكولات الوقاية من كورونا والعمل بها.. مؤكدة انها ترتب مع شركائها للجولة الثانية.