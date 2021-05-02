شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. انتصارات كبيرة للجيش الوطني في جبهة الفاخر والمعارك مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حرر الجيش الوطني امس السبت سوق الفاخر وحبيل العبدي وتبة شايف وعدد من المناطق والمواقع في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، بمحافظة الضالع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الارهابية.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك التي بدأت منذ صباح اليوم أسفرت عن مصرع وجرح أكثر من 26 حوثياً إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد منها تدمير دبابة وإعطاب طقمين.

وأشار إلى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.