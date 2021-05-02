شكرا لبحثكم عن خبر بلقيس.. أقل من 5 سنوات بين زفاف أسطوري ودعوى خلع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد أقل من خمس سنوات على الحفل الأسطوري الذي زفت فيه المغنية الإماراتية الجنسية اليمنية الأصل بلقيس فتحي إلى رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وصلت قصة حبهما إلى أروقة المحاكم.

أعلنت بلقيس، خلال إطلالة لها عبر برنامج Trending، أنها رفعت دعوى خلع بحق زوجها سلطان بن عبد اللطيف، أمام محاكم أبوظبي حيث يقيم والدها الفنان اليمني أحمد فتحي، وذلك لـ"الحصول على حريتها"، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية.

الإعلان الصادم جاء بعدما أكدت بلقيس، في تصريحات سابقة، أن غياب زوجها عن المناسبات التي تحضرها أو عن منشوراتها في مواقع التواصل الاجتماعي سببه انتقالها إلى دبي للإقامة فيها وانشغاله ليس إلا.

10 سنوات غناء

الخبر شكل مادة ثرية لمنصات التواصل الاجتماعي حيث تناقله مستخدموها، ما بين محلل وبين متفاجئ، خاصة أن المغنية كثيراً ما تحدثت في مقابلاتها الإعلامية عن سعادتها الزوجية، وتحديداً بعد إنجابها طفلها تركي البالغ من العمر اليوم ثلاث سنوات، وإعلانها تخصيص زوجها لها مساحة في الفيلا حيث كانت تقيم في جدة لإنشاء استديو سجلت فيه أغنياتها الأخيرة التي ستطلقها تباعاً، احتفاء بمرور عشر سنوات على دخولها الساحة الفنية.

تلميحات غير مباشرة

نهاية العام الماضي، أطلت بلقيس في برنامج حواري عبر شبكة "سي أن أن بالعربية"، متحدثة عن "خيبات أمل وكسرات قلب كثيرة عاشتها". وقالت في الحوار: "جائحة كورونا فضحت لنا الكثير، حينما خفّ الشغل والفلوس (المال)، ظهرت الناس على حقيقتها". وأضافت: "عندما تضع ثقتك في شخص وتطمئن بأنه مختلف عن الآخرين، تصاب بالصدمة والاكتئاب وتبلد بالمشاعر والأحاسيس عندما تكتشفه".



لم تحدد وقتها بلقيس من تقصد بكلامها، خاصة أنها كانت قد شددت، قبل ذلك الحوار بفترة قصيرة، على أن وجود زوجها خلفها في كل خطواتها الفنية سبب رئيسي لنجاحها في مشوارها الفني.

زواج أسطوري

تزوجت بلقيس من رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف في فندق برج خليفة في دبي، في 30 ديسمبر عام 2016. وأطلت حينها بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد.

وقيل يومها إن تكاليف الزفاف وصلت إلى مليوني دولار أميركي، خاصة أنها حجزت الفندق وساحته الخارجية لضيوفها من الفنانين والمشاهير، كما تكفلت بحضورهم من بلدانهم وإقامتهم. وشاركت بلقيس جمهورها تفاصيل الزفاف، ببث الحفل على الهواء مباشرة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في سابقة.

وأنجبت ابنهما تركي في 12 مايو عام 2018.

من هو زوجها؟

لم يكن اسم سلطان بن عبد اللطيف باهديلة قد عرف، في الوسطين الفني والإعلامي، قبل إعلان خطوبته على بلقيس في شهر مايو عام 2016. وسلطان شاب يمني يحمل الجنسية السعودية، له طفلة اسمها ليان من زواج سابق، وهو سليل عائلة فنية تهوى الطرب من دون أن تمارس الفن، وله شقيقة تدعى سارة وتعمل في مجال تصميم المجوهرات. ولديه ميول فنية، إذ ظهر عام 2014 في فيلم "حياتنا"، وهو أول فيلم سعودي باللهجة الحجازية مع المخرج بندر عدنان.

وهو خريج "مدارس الأنجال الأهلية" في جدة عام 2002. يتحدث اللغة الإنكليزية بطلاقة، ويعمل في مجال المقاولات، وله شركة تحمل اسم "مؤسسة أبراج الدرة"، كما يملك مطعماً مشهوراً في "حي الزهراء"، في جدة، اسمه "حاوية العصير".

العربي الجديد