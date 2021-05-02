شكرا لبحثكم عن خبر وكيل قطاع الري يحذر المواطنبن الساكنين بالقرب من مجرى السيول بضرورة الابتعاد من خطر اثار الامطار المتوقعه اليوم الاحد . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذرت وزارة الزراعه والري المواطنين الساكنين بالقرب من مجرى السيول الى توخي الحيطه والحذر من تداعيات الامطار الغزيرة المنوقعه هطولها اليوم الاحد على العاصمة عدن والمحافظات المجاورة. .

واكد المهندس احمد ناصر الزامكي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية لقطاع الري ان وزارة الزراعة والثروة السمكية باشراف من معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري تقوم بالتنسيق مع فروع مكاتب الزراعة في المحافظات وجهات الاختصاص من خلال غرفة عمليات الوزارة في متابعة كافة البلاغات الواردة اليها والعمل على تظافر الجهود لمنع اية اضرار والحد منها في الارواح والممتلكات والاراضي والمنشآت المائية.

واضاف الوكيل الزامكي انه سيتم تنفيذ برنامج زيارات ونزول ميداني الى مناطق تدفق السيول والاطلاع عن كثب عن اي اضرار خلفتها الفيضانات وخاصة محافظات لحج وابين وحضرموت وذلك وفقا للتقارير الواردة الى غرفة عمليات وزارة الزراعة .

ونبه المهندس احمد ناصر الزامكي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية لقطاع الري الى وصول مياه السيول في وادي تبن الوادي الصغير قد وصلت الى سد المناصرة في منطقة الفيوش ، مشيرا الى ان البلاغ حول ارتفاع منسوب المياة بدأ بانخفاض السيل وهذه رسالة مطمئنه ولله الحمد .

كما أكد الزامكي انه في حالة استمرار جريان السيول في وادي تبن لحج بكميات اكبر من الجريان الحالي حيث ينقسم سيل وادي تبن الى :

١- الوادي الكبير والذي يصب في منطقة الحسوه عدن.

٢- الوادي الصغير والذي يصب في ساحل ابين مطار عدن

ولهذا نتوقع وصول المياه الى المناطق السكنية التي تم تشييدها على مجرى هذه الاودية.

وحذر وكيل وزارة الزراعه والثروه السمكية لقطاع الري م. احمد الزامكي المواطنين الذين يسكنون في مناطق مجرى السيول بضرورة الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية انفسهم من خطر تدفق السيول لاسمح الله في هذه الوديان بصورة مفاجئة.

واختتم بالقول

نسال الله اللطف ونساله سقيا رحمة لا غرق.