شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع امني في عدن يعزي في استشهاد الشوبجي ويرحب بعودة الزبيدي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت قيادة حزام طوق العاصمة عدن اجتماعها الدوري السبت في مقر قيادة الطوق برئاسة العميد/ ناجي اليهري، وحضور اركانه المقدم محمد يسلم الصبيحي..

ووقف المجتمعون دقيقة حداد على روح الشهيد أبو الشهداء الشيخ/ يحيى الشوبجي، مثمنين المواقف البطولية للقوات المسلحة الجنوبية، ومهنئين بالانتصارات المحققة في جبهات القتال شمالي الضالع..

ورحب المجتمعون بوصول اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي إلى العاصمة عدن، مثمنين الجهود الذي يبذلها، مؤملين أن يضيف ذلك من الرقي والنهوض بالعمل على مختلف المستويات، ونيل استحقاقات ومكتسبات لصالح الجنوب الأرض والإنسان..

وفي الاجتماع، نوقشت مستجدات الوضع الراهن لدى قوات الطوق، وتقييم الأداء، واستعراض الانجازات المحققة خلال الفترة الماضية، وبُحثت خطط تعزيز دور وفاعلية حزام طوق العاصمة خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن سياقات عديدة، ضمنها إنهاء المظاهر المسلحة، وخطط أمنية فاعلة سيعلن عنها في حينها..

الجدير بالذكر ان حزام طوق العاصمة عدن، قوة أمنية تنتشر في النقاط الرئيسة بمداخل ومخارج العاصمة عدن وتشكل سياج لمنع تسللات العناصر الارهابية والتخريبية وإنهاء أعمال التهريب للمخدرات والممنوعات وانتشار السلاح..