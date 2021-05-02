إندلاع معارك عنيفة شمال غرب الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت معارك عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي شمال غرب الضالع.

وقال محمد النقيب الناطق باسم قوات الانتقالي الجنوبي : " في هذه الأثناء تخوض وحدات قواتنا المسلحة المرابطة في قطاع صبيرة-الجب وحبيل الدهنة معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية التي تحاول شن هجمات وتسللات فاشلة خاسرة بفعل التصدي الباسل لابطال قواتنا المسلحة الجنوبية بجبهات شمال غرب الضالع".

من جانبه أفاد المركز الإعلامي لمحور الضالع، بأن: وحدات القوات المسلحة المشتركة المرابطة في قطاع صبيرة-الجب وحبيل الدهنة وبتار، تتصدى هذه الأثناء لمحاولات هجومية وتسلل تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد المركز أن : المعركة في أوجها تستخدم فيها مختلف الأسلحة.

وفجر السبت حققت القوات المشتركة مكاسب ميدانية بالسيطرة على مواقع استراتيجية، في قطاع الفاخر جنوبي منطقة العود شمال غرب الضالع، حسب ما أكد مركز إعلام محور الضالع، الذي أوضح أنه تم تكبيد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة تمثلت بإحراق آليات وسقوط العشرات من العناصر المليشياوية بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية بارزة.