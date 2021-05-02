شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو..قوات الجيش الوطني تهاجم في مارب والحوثي يجر اذيال الهزيمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مشاهد لحظات اقتحام ابطال الجيش الوطني مواقع عسكرية كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأظهر الفيديو لحظات اقتحام أبطال الجيش الوطني لمواقع مليشيات الحوثي وفرارها منها بجبهة الكسارة غرب مأرب.

ووثقت المشاهد المعركة البطولية التي خاضها أبطال الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في الجبهة ذاتها.

والسبت، شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً نوعياً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني دحروا مليشيا الحوثي من عدّة مواقع وتباب حاكمة في الكسارة، مؤكداً سقوط العديد من عناصر العدو بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين ورائهم أسلحة وكمّيات من الذخائر المتنوعة.

وأضاف أن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية في صفوف المليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر بقصف مدفعي لقوات الجيش.