اعادة مواطن عربي حاول دخول عدن بدون تاشيرة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعادت سلطة جوازات مطار عدن الدولي مسافرآ عربيآ من دول حوض البحر الابيض المتوسط قادما صباح اليوم الاحد الموافق 1/5/2021على متن خطوط طيران احدى الشركات العاملة في مطار عدن الدولي. وقالت مصادر خاصة ان المسافر الذي أعيد الى بلاده خالف نظم ولوائح هيئه الطيران اليمني ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لعدم حصوله على تأشيرة دخول اراضي الجمهورية ، مشيرا الى إشعار شركة الطيران بضرورة الالتزام بالنظم واللوائح للطيرن وإستعداد سلطة جوازات المطار بالتعاون مع الشركة في التنسيق والدعم المعلوماتي لحركة المسافرين في مطارات الجمهورية.

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