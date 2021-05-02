شكرا لبحثكم عن خبر أمطار متوسطة وغزيرة اليوم الأحد على عدن وعدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع قطاع الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بالعاصمة عدن، أن تشهد مدينة عدن ومحافظات يمنية أخرى هطول أمطار متوسطة الى غزيرة خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد.

وقال مدير قطاع الأرصاد ان "التوقعات لعدن ليوم الاحد إن شاء الله أمطار متوسطة وقد تصل حد الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية ،، ومع هذا ننتظر بعض التحديثات لنوافيكم بالجديد إن شاء الله".

في غضون ذلك قال المتنبئ والراصد الجوي جميل الحاج على تويتر : "‏بدأت الإضطرابات الجوية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر .. وبدأت السحب تصل جنوب البحر الأحمر قادمة من أفريقيا..فيما تتواصل الإضطرابات وسط اليمن".

وأضاف: "‏عند ساعات الفجر والصباح متوقع تكون إضطرابات جوية قوية جدا فوق باب المندب تؤثر بهطول أمطار غزير على سواحل تعز والحديدة ولحج صباحا وفجرا، وأمطار متوسطة على محافظة عدن صباحا، قبل وبعد الظهر أمطار غزيرة على محافظة تعز، والله وحده أعلم، سأتابع المتغيرات الجوية خلال الليل إن شاء الله".

ووفق ما يظهر في الطقس المتوقع لليوم الاحد والتنبؤات العددية والنشرات الجوية، فإن عدن و محافظات لحج وأبين وباب المندب ومناطق واسعة من الساحل الغربي ووسط البلاد على موعد مع امطار غزيرة ومتوسطة وعواصف رعدية خلال ساعات الفجر والصباح، وهو مؤشر لاخذ كافة الاحتياطات والحذر.