ميليشيا الحوثي تفجّر منزلين ومدرسة شمالي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح السبت، على تفجير منزلين ومدرسة، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.



وقالت مصادر محلية متعددة، إن "مليشيا الحوثي فجّرت منزلين في مدينة الفاخر يعود إحدها للشيخ ناجي سنان، بالإضافة إلى تفجير مدرسة حبيل العبدي، شمال المدينة ذاتها".



وأشارت إلى أن ذلك جاء قبل وصول قوات الجيش الوطني إلى مدينة الفاخر والسيطرة عليها.



وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت فجر السبت، هجوما مباغتا وتمكنت من تحرير مواقع استراتيجية، أبرزها: "قرية الفاخر وسوقها، وشعب الماء، وحبيب العبدي، ومثلث بيت الشرجي، وغيرها من المواقع".



ووفقا للمصادر، فإن المواجهات؛ أسفرت عن مصرع 35 من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.



يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية، سبق أن فجرات عشرات المنازل منذ احتلالها لمحافظة الضالع، وذلك في عمليات انتقامية من المعارضين لها.