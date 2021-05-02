شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 حوثيين بنيران الجيش الوطني غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 4 من عناصر مليشيات الحوثي، اليوم السبت، بنيران مدفعية الجيش الوطني غرب مدينة تعز.



وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن مدفعية الجيش الوطني في جبل هان استهدفت عصر اليوم طقم عسكري للمليشيات، ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر الحوثي وإصابة آخرين منهم كانوا على متن الطقم واحتراق الطقم.

وفي جبهة مقبنة غرب المدينة، تصدى الجيش الوطني لهجوم شنته مليشيات الحوثي، وقتل وأصيب العديد منهم قبل أن تلوذ بقية عناصر المليشيا بالفرار.