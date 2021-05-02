مأرب.. قوات الجيش والمقاومة تحرر عدة مواقع من قبضة الحوثيين في كسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، عدة مواقع من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا في جبهة الكسارة الواقعة غرب محافظة مأرب، وذلك عقب شن القوات هجوما نوعيا على مواقع المليشيا.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني دحروا مليشيا الحوثي من عدّة مواقع وتباب حاكمة في الكسارة .. مؤكداً سقوط العديد من عناصر العدو بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين ورائهم أسلحة وكمّيات من الذخائر المتنوعة.

وأضاف: أن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية في صفوف المليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر بقصف مدفعي لقوات الجيش.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا منها تدمير 5 أطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.