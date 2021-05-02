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الرئيس هادي يعزي جلود النمي بوفاة والده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى جلود علي السيد النمي في وفاة والده العقيد علي السيد النمي.

 

وأشار  الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنيه والنضالية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع الأمنية التي شغلها .. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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