حيدان يطلع على الاوضاع الأمنية في مارب والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان على الاوضاع الأمنية والعسكرية بمحافظتي مارب والبيضاء والوضع الميداني العسكري وخطوط التماس في الجبهات ضد تمدد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا.



وأشاد وزير الداخلية خلال لقائه عدد من قادة الوحدات الأمنية والعسكرية في شرطتي مارب والبيضاء بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم الشريف، بضبط عمليات التهريب لكافة انواع الاسلحة والمخدرات والحد من انتشار الجريمة، موجها برفع الجاهزية القصوى في ضبط جميع انواع القضايا الجنائية والارهابية.

وشدد على حشد الطاقات البشرية والمادية لتعزيز الجبهات لدحر المليشيات الانقلابية وتحرير العاصمة صنعاء وتعزيز دور الوحدات الأمنية في الكشف على الخلايا النائمة التي تخدم تمدد الحوثي وإفشال مخططاته.

وأكد الوزير حيدان حرص وزارة الداخلية على متابعة الحكومة في انتظام صرف رواتب منتسبي الداخلية ومعالجة استحقاقات الترقيات وحل الصعوبات والاشكاليات التي تواجه سير العمل الأمني في المحافظات ودعم الوحدات الأمنية بالامكانات البشرية والمادية.