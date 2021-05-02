وزير الداخلية يترأس اجتماعا للجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم بسيئون اجتماعا للجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بحضور قادة الوحدات الأمنية والعسكرية.



حيث ناقش الاجتماع الوضع الأمني في مديريات الوادي والصحراء وأبرز الاحتياجات التي تساهم في رفع الاداء الأمني والعسكري لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وكذا الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والمهام لضبط اي اعمال تخريبية.

وأشاد وزير الداخلية بالحملات الأمنية التي نفذت ضد مروجي ومتعاطي المخدرات وضبط العديد من الارهابيين والمتهمين في القضايا الجنائية وتحسين الوضع الأمني من خلال انتشار الدوريات وتواجد الجانب الامني والعسكري في كافة المديريات لدحر العناصر المسلحة والارهاب.

وقال " ان حضرموت عامة والوادي والصحراء بشكل خاص مثلت صورة نموذجية من صور الوطنية في حفاظها على مؤسسات الدولة في السلطة المحلية والمؤسستين الأمنية والعسكرية والتكاتف الذي تميز به أبناء الوادي والصحراء".. مشيرا الى أن المرحلة الراهنة تحتاج الى تكاتف لمواجهة تمدد مليشيات الحوثي الانقلابية والحفاظ على حضرموت وبقية المحافظات لرفض الذل والمهانة التي يمارسها في المناطق التي تحت سيطرتهم بعد انكشاف اقنعتهم التي يسعون خلفها.

وشدد الوزير حيدان على زيادة التنسيق بين الأمن والجيش ورفع أداء غرفة العمليات المشتركة في سرعة التجاوب مع البلاغات والتعاميم الصادرة وتفعيل جانب التوجيه المعنوي لكل الوحدات الامنية والعسكرية لرفع الوعي لمنتسبيها والمواطنين وتنفيذ الخطة الأمنية للوادي والصحراء كاملة في كل القطاعات.

حضر الاجتماع قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس ومدير الأمن بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني ومديري الامن السياسي والقومي وعدد من قادة الوحدات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.