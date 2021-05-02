البركاني يعزي عضو مجلس الشورى علي بن جلال بوفاة شقيقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عضو مجلس الشورى حمد بن علي بن جلال، بوفاة شقيقه سعيد بن علي بن جلال، الذي وافته المنية عقب حياة حافلة في خدمة المجتمع والوطن.



وقال البركاني" تلقينا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة شقيقكم سعيد بن علي بن جلال، والذي انتقل إلى جوار ربنا في هذه الليالي المباركة بعد ان قضى معظم حياته في إصلاح ذات البين وخدمة المجتمع، وكان من الشخصيات الكبيرة التي تحظى بتقدير واحترام واسع في الأوساط الاجتماعية والقبلية لأدواره الوطنية المشهودة".

وأضاف: انني وإذا اعزيكم بهذا المصاب الجلل، ومن خلالكم إلى أسرتكم الكريمة وآل جلال جميعا ولكافة قبائل وأعيان ووجهاء مأرب الشامخة والأبية، أعبر عن خالص حزني العميق واسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.