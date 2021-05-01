نائب الرئيس يجري اتصالا هاتفياً بقائد محور الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بقائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد الركن هادي العولقي، للاطلاع على المستجدات الميدانية والعسكرية.



واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن المستجدات الميدانية والموقف العام في خطوط المواجهة وما تحرزه القوات الحكومية في صد هجمات المليشيات وحماية المدنيين.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في محور الضالع، وجبهات العز والكرامة في مأرب وحجة والحديدة ومختلف الجبهات، مؤكدا أن تضحيات الابطال والملاحم التي يسطرونها في دحر مليشيا الإرهاب المدعومة من إيران ستظل خالدة في وجدان الشعب اليمني ومحل تقدير القيادة السياسية.

وأشار نائب الرئيس، إلى تصعيد المليشيات الإرهابية ورفضها لكل جهود ومبادرات السلام، التي تعاملت معه الشرعية وقياداته بإجابية وقدمت في سبيل حقن الدماء التنازلات تلو التنازلات، والتي قابلتها المليشيا باستخفاف وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق ابناء الشعب اليمني.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره الكبير لدور الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والدعم الأخوي الصادق والمستمر الذي يقدموه للشرعية في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي في بلادنا والمنطقة.

من جانبه، استعرض قائد محور عدد من المواضيع المتعلقة بالعمليات العسكرية وسير الخطط الميدانية، مشيرا إلى المعنويات والروحة القتالية العالية التي يتحلى بها المقاتلون واستعدادهم العسكري للمضي قدماً في معركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب الإرهابي المدعوم من إيران.