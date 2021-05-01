نائب الرئيس يعزي في استشهاد المناضل البطل يحيى الشوبجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى محمد يحيى وإخوانه، عزاهم فيها باستشهاد والدهم المناضل البطل العميد يحيى محمد الشوبجي، وهو يؤدي واجبه في جبهات العزة والكرامة بمحافظة الضالع.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الشهيد البطل وشجاعته في معركة الجمهورية والحرية والكرامة في مواجهة مليشيات الحوثيين الإرهابية واستعادة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى التضحيات التي قدمها المناضل يحيى الشوبجي بتقديم ثلاثة من أبنائه في سبيل هزيمة ودحر مليشيا الإرهاب الحوثية والتحاقه بهم في نموذج بطولي ونضالي فريد.

وأكد نائب الرئيس بأن هذه التضحيات الغالية لأسرة الشوبحي ولليمنيين جميعاً لن ينساها التاريخ ولن ينساها اليمنيون وستؤسس ليمن الأمن والاستقرار يمن العدالة والمواطنة المتساوية.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد ومحبيه وكافة زملائه من منسوبي المحور والمقاومة في جبهات الضالع، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.