هادي يعزي في استشهاد المناضل العميد يحيى الشوبجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد المناضل البطل العميد يحيى الشوبجي، وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الحرية والكرامة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



وأشاد في البرقية، بمناقب الشهيد والأدوار البطولية التي جسدها في مقارعة مليشيا الحوثيين الإرهابية وما عرف عنه من كفاءة وشجاعة وحنكة قيادية.

ونوه رئيس الجمهورية، بتضحيات الشهيد وعائلته التي قدمت ثلاثة من ابنائها شهداء في معركة اليمنيين مع مليشيا الانقلاب والإرهاب الحوثي المدعوم من إيران.

وعبر الرئيس في برقيته، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لكافة أسرة وأقارب وزملاء الشهيد.. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.