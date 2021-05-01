معين عبدالملك ينعي استشهاد "أبو الشهداء" المناضل الجسور يحيى الشوبجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ببالغ الحزن والمواساة استشهاد المناضل والقائد الوطني الجسور العميد يحيى محمد الشوبجي "أبو الشهداء"، الذي التحق بركب أبنائه الشهداء الثلاثة وهو يقارع ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الفاخر شمالي الضالع.



ونوه رئيس الوزراء في بيان، بما جسده الشهيد وأبو الشهداء ورفاقهم الابطال من معاني التضحية والفداء وتقدمهم طلائع الميادين وساحات الوغى وهم يدافعون عن الارض والعرض ملقنين المليشيات الانقلابية دروسا لن تنساها.. لافتا الى ان هؤلاء الابطال الميامين قدموا للإنسانية نموذجا فريدا في التضحية، سيخلدها التاريخ باحرف من نور وستكون مدعاة للفخر والاعتزاز للاجيال المتعاقبة.

وأضاف " استذكر عندما هاتفت الاب المناضل الشهيد يحيى الشوبجي في أكتوبر 2019 للتعزية باستشهاد نجله الثالث في معارك الحرية والكرامة ضد مليشيا الحوثي، فكان بمعنوياته واصراره ملهما للجميع على خوض معركة النصر، وهاهو يلتحق بهم اليوم شهيدا مجيدا خالدا في ذاكرتنا وذاكرة كل الأجيال".

وعبر رئيس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته إلى كافة أقارب وذوي أبو الشهداء يحيى الشوبجي وكل رفاقه وكافة أبناء الشعب، الذي لن ينسى تضحيات هؤلاء الابطال الشجعان، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.