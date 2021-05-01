شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يشيد بالانتصارات التي تم تحقيقها في جبهات الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالبطولات التي يسطرها الابطال الميامين في جبهات الضالع، والانتصارات التي تم تحقيقها خلال الساعات الماضية في تحرير عدد من المواقع ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الفاخر شمالي الضالع.



جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الوزراء في اتصال هاتفي اجراه اليوم مع قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي، على مستجدات الاوضاع في جبهات الضالع، والعمليات النوعية التي نفذتها القوات المشتركة والمقاومة خلال الساعات الماضية وتكللت بتطهير عدد من المواقع الإستراتيجية في جبهة الفاخر، وتكبيد مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة.. مشيرا الى استمرار العمليات العسكرية والمعنويات العالية للابطال لمواصلة الانتصارات.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة لن تتوانى في تقديم جميع اشكال الدعم والمساندة للقوات المشتركة والمقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي.. مترحما على ارواح جميع الشهداء الابطال الذين يقدمون ارواحهم رخيصة من اجل استكمال إنهاء الانقلاب واجهاض المخططات الإيرانية ومشروعها الهادف إلى زعزعة الامن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي.