ماذا قال الأزهر الشريف عن منع صلاة التراويح في بلادنا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان الأزهر الشريف، السبت، منع إقامة صلاة التراويح في المساجد اليمنية بقوة السلاح، مؤكدا أنه مخالف لمبادئ الدين.



وقال الأزهر في بيان، إنه تابع ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليمنية، عن قيام بعض الأفراد والجماعات بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد بقوة السلاح، دون اكتراث لحرمة الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك، أو احترام للمبادئ الشرعية التي تنص على احترام حق العبادة".

وأضاف أن من واقع مسؤوليته الإسلامية العالمية، يدين بشدة هذا العمل المخالف لمبادئ الأديان، والمناهض للمواثيق الدولية كافة، التي توجب احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وتكفل حق ممارسة الشعائر الدينية.

ودعا الأزهر الجميع لمنع تلك الممارسات العنصرية البغيضة حتى يعم الأمن وينتشر السلام في كل ربوع الدنيا.

ورغم أن الأزهر لم يسم جماعة الحوثي باسمها في بيانه، لكن جاءت إدانته بعد ساعات من دعوة وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية للاتحادات وعلى رأسها الأزهر الشريف ومنظمة العالم الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة ممارسات "الحوثيين" ضد المساجد.

وقالت الأوقاف اليمنية إن "اليمنيون يعانون من تصاعد أعمال التعدي والتعسف من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسطو على العديد من المدن اليمنية بقوة السلاح، وتحارب إقامة شعائر الله في بيوته، كإقامة صلاة التراويح في الأرياف، ومنع إقامتها بشكل جزئي في المدن، من خلال القيود والمضايقات، بالإضافة إلى حرمان المسلم من حقه في الاعتكاف وقيام الليل، وصولاً إلى إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم".

واتهم البيان "جماعة الحوثي بالسعي بالقوة إلى فرضِ آرائها ومعتقداتها الخرافية التي تخالف العقيدة الإسلامية الصّافية لليمنيين”.

واتهمت الوزارة أيضاً في بيانها جماعة الحوثي "بتحويل بعض المساجد إلى مجالس لمضغ القات وساحات للهو والرقص ومخازن للأسلحة والعبوات المتفجرة ومعتقلات لمن يخالفهم في الفكر والمعتقد، إضافة إلى إجبار الناس على الاستماع لخطب زعيم الجماعة، وقراءة ملازم شقيقه".