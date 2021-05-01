القوات المشتركة تحقق مكاسب مهمة في عملية نوعية خاطفة شمالي محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت القوات المشتركة، السبت، مكاسب مهمة في عملية نوعية خاطفة شمالي محافظة الضالع ما كبد مليشيا الحوثي 26 قتيلا وجريحا.



ونفذت ألوية مشتركة من الحزام الأمني والعاصفة والجيش اليمني والمقاومة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت مواقع المتمردين الحوثيين في بلدتي "الفاخر" و"العود" في مديرية قعطبة شمال الضالع (جنوب) على الحدود مع محافظة إب (وسط).

وقال محور الضالع العسكري في بيان، إن القوات المشتركة "أحكمت سيطرتها على مفرق "بيت الشرجي" الاستراتيجي في مديرية قعطبة وسط تقهقر مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأوضح البيان، أن معارك طاحنة لا زالت تدور على أشدها بعد مجمع مدرسة "بيت الشرجي" في الأطراف الشماليَّة لبلدة "حبيل العِبدي" شمالي مديرية قعطبة" على حدود محافظة إب.

وأضاف أن معارك مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط تقدم للقوات اليمنية المشتركة وانهيارات في صفوف المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وأسفرت العملية عن "تطهير عدد من المواقع الاستراتيجية وتدمير آليات قتالية ومقتل وإصابة أكثر من 26 عنصرا بصفوف المليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية بارزة"، طبقا لمحور الضالع العسكري.

وبث المحور العسكري تسجيلات مرئية متفرقة لمعارك شرسة تظهر تقدم القوات المشتركة شمالي الضالع فيما لجأت المليشيات الانقلابية لقصف المنازل السكنية والقرى بشكل عشوائي وسافر.

وتأتي العملية العسكرية في الفاخر والعود شمالي الضالع ردا على تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية، في عديد المحافظات اليمنية شرقا وجنوبا وغربا وشمالا.