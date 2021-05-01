رئيس الوزراء يطلع من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة على سير العمليات القتالية في عدد من الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، على سير المعارك والعمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي في عدد من الجبهات، والصمود الأسطوري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، لاستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.



واستمع رئيس الوزراء من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، خلال اتصالات هاتفية، إلى تقرير حول العمليات الميدانية في عدد من الجبهات خاصة جبهات مأرب والجوف وتعز والبيضاء.. وأكدا ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني يصنعون اليوم نصرا عظيما وبطولات يسطرونها بدمائهم للتخلص من المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا.

وحمل الدكتور معين عبدالملك، وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، نقل تحيات وتقدير الحكومة والشعب اليمني لكل قادة وافراد الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية، والتهاني لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.. مثمنا الدعم والاسناد اللوجستي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الذي يقوض كل دعوات السلام.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على التزام الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم جميع الاحتياجات من اجل هذه المعركة المصيرية، واعتبارها في أولى أولويات الحكومة، بما في ذلك الرعاية والاهتمام بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يشاركون بدمائهم وتضحياتهم من اجل القضاء على الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري المتخلف.

وقدم رئيس الوزراء، التحية والاجلال للتضحيات الجسيمة التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني الذي يتصدون ببسالة للمليشيات الحوثية ويقفون سدا منيعا لافشال مخططاتها الخطيرة ومساعيها البائسة لتنفيذ اجندة ومشروع ايران التخريبي في اليمن والمنطقة.. لافتا الى ان مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لم يكونوا جادين يوما في السلام وحقن الدماء بل يقابلون كل التحركات الأممية والدولية بالمزيد من التصعيد واستهداف المدنيين والنازحين ودول الجوار ليكشفون عن وجههم الحقيقي وطبيعتهم الإرهابية.

بدوره، عبر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة عن تقديرهما لدعم الحكومة وبكل الإمكانات المتاحة في هذه المعركة المصيرية .. وأكدا أن الأبطال في الميادين والمواقع يتمتعون بكفاءة ومعنوية قتالية عالية تؤهلهم لإنجاز الحلم الوطني وتحقيق الانتصار الكبير.