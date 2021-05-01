 الزُبيدي يترأس الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم السبت، الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.



وافتتح الاجتماع، بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح شهيد الوطن العميد يحيى الشوبجي "أبو الشهداء"، الذي استشهد فجر اليوم السبت، وهو يذود عن حياض الوطن في جبهات البطولة والشرف، شمالي محافظة الضالع.

عقب ذلك، استعرض الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، نتائج تحركاته ولقاءاته الخارجية التي عقدها مع عدد من السفراء والمسؤولين في عدد الدول، مؤكدا على النهج والاستراتيجية القائمة على التمسك باتفاق الرياض وضرورة تنفيذ بنوده كافة، ووجوب مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات العملية السياسية الشاملة لتمثيل شعب الجنوب على طاولة المفاوضات.

وشدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة توحيد الجهود والامكانيات على الساحة الجنوبية ولملمة الصف لمواجهة الاخطار التي تهدد الجنوب أرضاً وإنساناً، وكذا واحدية المصير والموقف مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكُرس الاجتماع لمناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفاء بالذكرى الرابعة لإعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو، وتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو، والذكرى السادسة لتحرير العاصمة عدن، حيث كلّف الاجتماع المختصين بالاعداد والتحضير الجيد لتلك الفعاليات.

ووقف الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، ومدير أمن العاصمة عدن، وقيادات قوات الدعم والإسناد، وقوات العاصفة، وقوات الأمن الخاصة على الأوضاع الأمنية والعسكرية، مشيداً بجسارة واستبسال أبطال القوات المسلحة الجنوبية في التصدي لهجوم الميليشيات الحوثية وتجريعها هزيمة ساحقة، كما بارك لشعبنا الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة الجنوبية، وأسفرت عن تحرير العديد من المواقع في جبهة الفاخر شمالي الضالع.

كما ناقش الاجتماع جُملة من الجوانب التنظيمية المتصلة بعمل هيئات المجلس، واتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها.