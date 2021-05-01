شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع تمور بعدن وحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 13.500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 13.500 فرد.



كما وزع المركز 9.195 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في عدد من مديريات محافظة حجة استفاد منها 9.195 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة لليمن من خلال المركز في مختلف القطاعات.