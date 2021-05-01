شكرا لبحثكم عن خبر جثمان الشهيد القائد يحيى الشوبجي يوارى الثرى في مسقط رأسه بالعبارى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الضالع | خاص

وسط حزن عميق شيع المئات من أبطال القوات الجنوبية المشتركة صباح اليوم شهيد الوطن المناضل والفدائي يحيى الشوبجي في مسقط راسه بالعبارى .

وتقدم الصلاة عليه قيادات جبهة الضالع العسكرية وجمع من محبيه وُري بعدها جثمانه الطاهر الثرى الى جوار أبناءه الشهداء في مقبرة العبارى .

وكان الشهيد القائد المناضل / يحيى الشوبجي قد استشهد في جبهة الفاخر صباح اليوم 19 رمضان 1442 الموافق 1 مايو 2021م اثناء مشاركته في هجوم للقوات الجنوبية المشتركة ضد ميليشيات الحوثي.

وقد فُجعت القوات الجنوبية والمشتركه بخبر استشهاد القائد المناضل يحيى الشوبجي وعم الحزن الوطن الجنوبي بإستشهاد والد الشهداء الثلاثه الذي مثل في حياته وبإستشهاده نموذجاً في التضحيه والاستبسال.

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