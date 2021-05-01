شكرا لبحثكم عن خبر اللواء عيدروس الزبيدي يصل عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل قبل قليل الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الى العاصمة عدن . وافادت مصادر خاصة وفقا لموقع عدن لنج ان الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وصل مطار عدن الدولي قبل ساعة قادم من دولة الامارات العربية المتحدة .

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