الحديدة.. السلطات الإرتيرية تفرج عن 19 صياداً يمنياً بعد أيام من احتجازهم

أفرجت السلطات الإرتيرية، الجمعة، عن 19 صيادا بعد أيام من احتجازهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية.



وقال عضو جمعية شباب الخوخة التعاونية السمكية، محمد خادم فرج، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن 19صيادا من أبناء محافظة الحديدة وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الخوخة بعد يومين من احتجازهم.



وأضاف إن الصيادين وصلوا على متن قاربين بعد مصادرة السلطات الإرتيرية أحد القوارب وجميع معداتهم البحرية.



وبين الحين والآخر تقوم السلطات الإرتيرية احتجاز الصيادين اليمنيين ومصادرة قواربهم واختطافهم وتعذيبهم دون أي تدخل من الجانب الحكومي.

