مليشيا الحوثي تستهدف الأعيان المدنية في التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

فتحت مليشيات الحوثي، نيران أسلحتها على الأعيان المدنية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وذكر مصدر محلي، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومنازل المواطنين في المنطقة، بصورة كثيفة.

وأفاد المصدر، أن الاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف السكان القاطنين في منازلهم.

وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة الحديدة، مخلفة آلاف الضحايا المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال منذ سريان الهدنة الأممية