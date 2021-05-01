المشتركة ترد بضربات مركزة على مصادر نيران حوثية بالدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

ردت القوات المشتركة، على اعتداءات قامت بها مليشيات الحوثي، على المناطق السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



وقال مصدر عسكري، إن مليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية ومنازل المواطنين في المديرية، بقذائف المدفعية مسببة حالة من الهلع في صفوف الأهالي.

وأكد المصدر، أن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة على مصادر النيران الحوثية بعد عملية رصد دقيقة ردا على خروقاتها.

وأضاف المصدر، إن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أوكار ومخابئ المليشيات تكللت بإخماد مصادر النيران وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

يذكر أن 13 حوثياً بينهم قيادات لقوا مصرعهم وجرح العشرات على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال في الحديدة خلال الأيام الماضية