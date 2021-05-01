تجدد المواجهات في المشجح غربي مأرب وسقوط قتلى وجرحى حوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

الخليج 365 ـ مـأرب

أعلنت القوات الحكومية، السبت، تنفيذ عملية هجومية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "وحدة من قوات الجيش نفذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح وألحقت بها خسائر مادية كبيرة".

وأضاف، أن أبطال الجيش تمكنوا من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق العدو خلف خطوط النار.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت في وقت لاحق تجمعات المليشيا الحوثية وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.

والخميس، أعلنت قوات الجيش مصرع وإصابة 17 عنصرا حوثيا في كمين محكم استهدف مجموعة في جبهة المشجح بالمحافظة